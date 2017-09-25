"Документ": Очередей за загранпаспортами уже практически нет

4711 просмотров
Понедельник, 25 сентября 2017, 19:18

Очередей на подачу документов для оформления паспортов граждан Украины для выезда за границу уже практически нет.

Об этом сообщил пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук.

"Сейчас ситуация с ажиотажем несколько улучшилась, если можно так сказать. Очередей по Украине практически нет, остаются в центре в столичном универмаге "Украина" по выходным дням. Очереди стали меньше, но все-таки людям, оформлявшим срочный загранпаспорт, приходится ждать его не семь дней, а приблизительно месяц. Те, кто делали в обычном режиме, ждут не 20 дней, а 2-2,5 месяца", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Полищук сообщил, что в центре обслуживания госпредприятия "Паспортный сервис" на проспекте Бажана, 1Е во второй половине дня очередей сейчас нет, и в сервисе "Готово" возле станции метро "Печерская" также после обеда уже нет такого количества желающих оформить загранпаспорт.

В работающем около месяца наибольшем центре "Паспортный сервис" в универмаге "Украина" в будние дни достаточно спокойно после обеда, в субботу и воскресенье еще остаются очереди, и не всех желающих удается принять.

"В эти так называемые "семейные дни" приходит много родителей с детьми, семьи, чтобы оформить загранпаспорта", - пояснил Полищук.

Он также указал, что два месяца был открыт назад достаточно большой обновленный центр оформления паспортов в Харькове. 29 сентября откроется новый центр в Одессе, который будет принимать приблизительно 300-350 человек в день. Планируется открыть центр и в здании "Главпочтамте" Львова.

Интерфакс-Украина

Темы: паспорт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В "Документе" видят, что ажиотаж на биометрику спадает 25 сентября 2017, 15:37
Кабмин одобрил план запуска считывания "биометрики" на границе 13 сентября 2017, 15:19
Саакашвили планирует не засиживаться во Львове и заехать в Киев 12 сентября 2017, 12:23
powered by lun.ua
Главные новости
Пентагон представит Трампу варианты решения проблемы КНДР
Погранслужба не пускает в Украину главреда "Голоса ислама"
В Белой Церкви произошел пожар на "Биофарме"
Порошенко подписал закон "Об образовании"
Все новости
Не верьте Instagram

Фитнес-тренер честно показала, что даже она не идеальна

путешествия

Пассажиры, не злите стюардессу: 7 моментов, которые раздражают экипаж салона самолета