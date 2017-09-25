В Белой Церкви произошел пожар на "Биофарме"

Пожар произошел на предприятии "Биофарма" в понедельник вечером.

Об этом сообщается на Facebook Белоцерковского горсовета.

"Горят производственные помещения. (...) Соответствующими службами проводятся исследования наличия в воздухе вредных веществ. Просим закрыть окна", - говорится в сообщении.

Позже в горсовете уточнили, что проведенные измерения показали незначительное превышение уровня продуктов горения в воздухе.

По данным пресс-службы, угрозы жизни и здоровью жителей нет.

Мониторинг воздуха продолжается.

По данным пресс-службы ГСЧС, пожар произошел в одноэтажном отдельно стоящем производственно-складском здании ангарного типа, где, по предварительной информации, хранились и упаковывались лекарства.

По состоянию на 20:20 площадь пожара составляла около 5 тыс. м. кв.

Пожар локализовали.

Украинская правда