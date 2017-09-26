Суд оставил под стражей участника прорыва границы при возвращении Саакашвили

506 просмотров
Вторник, 26 сентября 2017, 00:24

Апелляционный суд Львовской области оставил под стражей соратника экс-главы Одесской обладминистрации, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили Александра Бурцева, участника прорыва украинской-польской границы в пункте пропуска "Шегини".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, суд отклонил просьбу защиты об изменении меры пресечения на личное обязательство. По решению суда Бурцев останется под стражей до 9 ноября.

Во время оглашения решения Бурцев потерял сознание, ему вызвали скорую помощь.

Представительница "Руха новых сил" Ольга Галабала заявила журналистам, что Бурцеву в течение дня не позволяли принимать инсулин и у него поднялся уровень сахара в крови.

Как сообщалось, ранее Мостиский райсуд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы. По решению суда Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн).

Как известно, 10 сентября лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Саакашвили прибыл в Украину.

Его сторонники, собравшиеся в ЧП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны. Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

Темы: Саакашвили суд граница
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Луценко еще думают, стоит ли выдавать Саакашвили Грузии 25 сентября 2017, 14:21
У Порошенко считают Авакова виновником "прорыва" Саакашвили 25 сентября 2017, 12:59
Сакварелидзе донесли, что у него могут отобрать гражданство 25 сентября 2017, 12:38
powered by lun.ua
Главные новости
Пентагон представит Трампу варианты решения проблемы КНДР
Погранслужба не пускает в Украину главреда "Голоса ислама"
В Белой Церкви произошел пожар на "Биофарме"
Порошенко подписал закон "Об образовании"
Все новости
Не верьте Instagram

Фитнес-тренер честно показала, что даже она не идеальна

путешествия

Пассажиры, не злите стюардессу: 7 моментов, которые раздражают экипаж салона самолета