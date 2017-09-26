Полиция считает, что активист ХАЦ Лисичкин мог инсценировать нападение на себя

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Вторник, 26 сентября 2017, 01:29

Полиция установила личности напавших на члена правления Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) Евгения Лисичкина.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, передает Интерфакс-Украина.

"Оба лица, совершившие правонарушения, были установлены. В субботу пригласили на опознание ... В результате познания они сообщили следствию о том, что именно они причастны к этому событию и совершить данное правонарушение их попросил один из знакомых, передав за это денежные средства . Один из них сообщил, что является кандидатом в мастера спорта по боксу и если бы наносил телесные повреждения, они были бы гораздо серьезнее", - рассказал Бех на брифинге в понедельник.

Он также сообщил, что Лисичкин нападавших не узнал.

По словам Беха, оба нападавших старше 40 лет, ранее привлекались к уголовной ответственности, сейчас - безработные.

В свою очередь, начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, также принимавший участие в брифинге, сообщил, что личности нападавших были установлены, в частности, на основании записей с камер видеонаблюдения.

По его словам, следствие рассматривает возможность инсценировки нападения на Лисичкина как одну из версий.

"Это была инсценировка или не инсценировка - этот вопрос актуален, рассматривается как одна из версий", - сказал Тимошко.

Как сообщил Бех, по словам нападавших, в организации и совершении нападения было задействовано 4 человека. Трое из них уже дают показания, а четвертый скрывается.

Начальник ГУ Нацполиции также заявил, что есть перспектива раскрытия нападения на депутата Харьковского облсовета от партии "Самопомич", председатель правления "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрия Булаха в конце августа.

В то же время он заверил, что нападения на Лисичкина и Булаха не связаны между собой.

Как известно, 30 августа недалеко от метро "ХТЗ" в Харькове двое неизвестных напали на депутата Харьковского облсовета и председателя ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрия Булаха.

Его коллеги связывают нападение на него с его профессиональной деятельностью.

Утром 18 сентября двое неизвестных напали на члена правления общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Евгения Лисичкина.

Темы: Харьков полиция коррупция
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