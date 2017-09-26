В Белом доме назвали "абсурдом" заявления КНДР о "объявление войны"

В Белом доме отрицают заявления главы МИД Северной Кореи о том, что США "объявили войну" Пхеньяну, называя это "абсурдом".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерз, сообщает Радио Свобода.

"Мы не объявляли войны Северной Корее. Такое предположение абсурдно", - сказала она.

Как сообщалось, министр иностранных дел Северной Кореи назвал заявление американского президента Дональда Трампа о лидере КНДР Ким Чен Ыне объявлением войны.

Он также заявил, что его страна оставляет за собой право сбивать американские бомбардировщики даже в тех случаях, когда они не находятся в воздушном пространстве КНДР.

Речь идет о твитте Трампа, в котором он резко отреагировал на слова главы МИД КНДР Ли Йонг Хо на Генеральной Ассамблее ООН о неизбежном ракетном ударе по США.

"Только что услышал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (Ким Чен Ына - ред), им наступит конец", - написал Трамп в twitter.

Перед этим Ли Йонг Хо пригрозил новым испытанием водородной бомбы.

Такое заявление было сделано после выступления президента США Дональда Трампа в ООН, во время которого он выразил готовность "полностью уничтожить" Северную Корею, если она будет угрожать Соединенным Штатам и их союзникам.

После последнего заявления КНДР, как сообщалось, Пентагон представит президенту США варианты действий в отношении Северной Кореи, если провокации со стороны Пхеньяна продолжатся.