В Белом доме назвали "абсурдом" заявления КНДР о "объявление войны"

112 просмотров
Вторник, 26 сентября 2017, 02:43

В Белом доме отрицают заявления главы МИД Северной Кореи о том, что США "объявили войну" Пхеньяну, называя это "абсурдом".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара  Сандерз, сообщает Радио Свобода.

"Мы не объявляли войны Северной Корее. Такое предположение абсурдно", - сказала она.

Как сообщалось, министр иностранных дел Северной Кореи назвал заявление американского президента Дональда Трампа о лидере КНДР Ким Чен Ыне объявлением войны.

Он также заявил, что его страна оставляет за собой право сбивать американские бомбардировщики даже в тех случаях, когда они не находятся в воздушном пространстве КНДР.

Речь идет о твитте Трампа, в котором он резко отреагировал на слова главы МИД КНДР Ли Йонг Хо на Генеральной Ассамблее ООН о неизбежном ракетном ударе по США.

"Только что услышал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (Ким Чен Ына - ред), им наступит конец", - написал Трамп в twitter.

Перед этим Ли Йонг Хо пригрозил новым испытанием водородной бомбы.

Такое заявление было сделано после выступления президента США Дональда Трампа в ООН, во время которого он выразил готовность "полностью уничтожить" Северную Корею, если она будет угрожать Соединенным Штатам и их союзникам.

После последнего заявления КНДР, как сообщалось, Пентагон представит президенту США варианты действий в отношении Северной Кореи, если провокации со стороны Пхеньяна продолжатся.

Темы: Северная Корея США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пентагон представит Трампу варианты решения проблемы КНДР 26 сентября 2017, 00:44
Трамп ответил на угрозу КНДР: им придет конец 24 сентября 2017, 07:25
КНДР заявила о "неизбежности ракетного удара по США" 24 сентября 2017, 02:29
powered by lun.ua
Главные новости
Украина завоевала золото и бронзу на Играх непокоренных-2017
Пентагон представит Трампу варианты решения проблемы КНДР
Погранслужба не пускает в Украину главреда "Голоса ислама"
В Белой Церкви произошел пожар на "Биофарме"
Все новости
официально

Дети, которые ходят на спортивные кружки, смогут не посещать физкультуру

столица

Дизайнер создал схему ночных маршрутов общественного транспорта Киева