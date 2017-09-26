Украина завоевала золото и бронзу на Играх непокоренных-2017

За два дня соревнований Украина завоевала три медали: одну золотую и две бронзовые.

Об этом пишет Укринформ.

Первую золотую медаль на счет сборной Украины на III Играх непокоренных (Invictus Games) в Торонто записал 29-летний офицер Министерства обороны Олег Зимников из Киева.

В легкоатлетических соревнованиях Зимников показал 1-й результат в гонке на 1500 метров (4 мин 33 с).

Бронзовую награду в легкоатлетических соревнованиях получил офицер Национальной полиции Сергей Торчинский, который показал 3-й результат в секторе для толкания ядра (13,71 метра).

Еще одну бронзовую медаль для украинской команды на Играх непокоренных завоевал 29-летний офицер Национальной полиции Украины Александр Ткаченко в секторе бега на 200 м, показав результат в 25.28 с.

Игры непокоренных является аналогом Паралимпийских игр для военнослужащих, получивших ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей. Нынешние соревнования продлятся до 30 сентября.