Климкин: Резолюция по миротворцам будет общая, а не только наша

Украина предложит проект резолюции Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе, когда согласует позицию с иностранными партнёрами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Свободы слова" на канале ICTV, передает Интерфакс-Украина.

"Относительно российской резолюции ничего не началось, кроме очень формальных консультаций, и то один раунд - чтобы просто среагировать. Мы на этот крючок мы не попадемся. Сначала - общая позиция с "большой семёркой", с ЕС, Китай тоже важен... Только потом мы пойдем с нашей резолюцией", - заявил он.

"Но это будет общая, а не только наша резолюция", - добавил министр.

Отвечая на вопросы, Климкин уточнил, что украинская сторона имеет проект резолюции, и он согласован с друзьями Украины.

"Мы ее внесём именно в тот момент, когда у нас будет общая позиция не только с нашими друзьями, но и со всеми основными игроками. И когда Россия не сможет на 100% начать игру, как всегда она делает, по созданию условий для ослабления мандата миссии", - пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что не может быть ослабления мандата миротворцев.

Кроме того, глава МИД Украины отметил, что первая резолюция, которую утвердит СБ ООН, будет технической и не будет предусматривать мандат всей миссии.

"После этой резолюции или параллельно с ней... будет миссия, которую генеральный секретарь ООН направит, чтобы понять, какие средства и силы и во временных рамках, и относительно организации процесса реально нужны", - рассказал министр.

Он напомнил, что Украина свои предложения подала ещё в начале 2015 года.

"В чем заключается трюк сейчас. Если бы мы внесли любой проект резолюции, даже самый лучший, подчеркну: даже не относительно мандата, а технической. Россия начала бы сразу играть сама или за счёт своих друзей, пытаясь их как-то сблизить", - сказал Климкин.

При этом он добавил, что таким образом РФ пыталась выдвигать свои условия введения миротворческой миссии, которые неприемлемы для Украины.

Как известно, Украина настаивает на перекрытии неконтролируемой части российско-украинской границы миротворцами, поскольку РФ именно через нее поставляет оружие, военных и боеприпасы на оккупированный Донбасс.

По мнению российской стороны миротворцы ООН должны лишь обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ на Донбассе.

Также сообщалось, что в РФ согласны на миротворцев, только после официального закрепления за Донбассом "особого статуса".