Хроника 26 сентября. Караванский стрелок и принцип "подчиняйся, потом оспаривай"

Найцікавіше: 2002. Мельниченко розповідає подробиці своїх записів у кабінеті Кучми. 2008. Водіїв напідпитку позбавлятимуть прав на 10 років. 2012. Троє охоронців вбито у ТЦ "Караван". 2016. Аваков агітує за презумпцію правоти поліцейських.

2001, середа

– "Репортери без кордонів" розчаровані розслідуванням справи Георгія Гонгадзе, яке здійснила американська фірма Kroll.

В організації вважають, що просто виявлення (не)причетності президента Кучми до вбивства журналіста та спробу знайти підтвердження чи спростування цього не можна вважати повноцінним розслідуванням.

2002, четвер

– Майор Микола Мельниченко в інтерв'ю розповідає про диктофон у дивані президента Кучми та плани з продажу української зброї на Близький Схід:

"У більшості випадків я не чув розмов, які записував…Як правило, я прослуховував записи кожної ночі, але мені вистачало часу лише на поверхневе прослуховування", – запевняє Мельниченко.

2003, п’ятниця

– Посол Російської Федерації в Україні Віктор Чорномирдін заявив, що членство в Єдиному економічному просторі ще не означає, що Росія знижуватиме ціни на газ.

Про створення ЕЄП президенти Кучма, Путін, Лукашенко та Назарбаєв домовилися 19-го вересня у Ялті.

2005, понеділок

– Президент Ющенко вже сформував півуряду під керівництвом Юрія Єханурова.

Першим віце-прем’єром став Станіслав Сташевський, міністром економіки – Арсеній Яценюк, МНС очолив Віктор Балога, а РНБО – Анатолій Кінах.

– В Україні з’явилася "Партія політики Путіна". Так перейменували партію "Слов'янський народно-патріотичний союз".

2006, вівторок

– Продовжуються коаліційні переговори між парламентською більшістю на чолі з Партією регіонів та "Нашою Україною". Але кінця їм не видно.

Спікер Олександр Мороз пропонує створити широку коаліцію, більш відому як "ширку", вже наступного тижня. У "Нашій Україні" теж кажуть, що до кінця тижня мають визначитися зі своїм майбутнім.

2007, середа

– Глава МВС Василь Цушко заявив, що його намагалися отруїти, і звинуватив у замаху Секретаріат президента. За його словами, у шпиталі до нього навідувався в.о. голови СБУ Валентин Наливайченко – на думку міністра, щоб перевірити, чи він ще живий.

У Секретаріаті назвали таку заяву передвиборними технологіями.

– За одну ніч у Павлограді та на частині Донецького шосе заклеїли білим папером усю політичну рекламу, окрім реклами Партії регіонів. Так місцеві регіонали підготувалися до приїзду прем’єра Віктора Януковича.

2008, п’ятниця

– Штраф у 3400 гривень можуть виписати водію, якого затримають за кермом у нетверезому стані. Про зміни до законодавства розповів керівник Департаменту ДАІ Сергій Коломієць.

Так, у випадку третього затримання водія можуть позбавити водійських прав на 10 років та конфіскувати автомобіль.

– У НУ-НС заявляють, що БЮТ не погоджується на жодну з умов "нашоукраїнців" щодо створення парламентської коаліції. Прем’єр Юлія Тимошенко каже, що якщо коаліцію не відновлять, єдиний вихід із кризи – одночасні парламентські і президентські вибори.

2009, субота

– Лідер Партії регіонів Віктор Янукович боїться переходу країни на шлях авторитарного управління. Про це він заявив на конференції "Ялтинська європейська стратегія", коментуючи рішення суду про заборону розміщувати "недобросовісну рекламу" проти Юлії Тимошенко.

А Тимошенко виступила за довічне ув’язнення для корупціонерів.

2010, неділя

– В Умані вбили одного з хасидів, які щороку збираються тут на паломництво до могили цадика Нахмана. Громадянин Ізраїлю дістав ножове поранення після конфлікту з двома місцевими жителями.

За два тижні до того, після сутички хасидів і місцевих мешканців, 10 паломників депортували з України.

2011, понеділок

– Добігає кінця термін перебування Василя Онопенка на посаді голови Верховного Суду. Це єдина судова фортеця, яку до того часу ще не вдалося "захопити" регіоналам.

Разом з тим повноваження ВС під час президентства Віктора Януковича було суттєво обмежено. Тепер постає питання, коли відбудуться вибори нового голови, та хто братиме в них участь.

2012, середа

– У торговому центрі "Караван" крадій убив трьох охоронців.

Спершу охорона супермаркету затримала чоловіка, який намагався пронести зарядний пристрій повз касу. Його провели до кімнати охорони. Там покупець виклав усе, що було в кишенях, але охоронці його не відпустили. Чоловік дістав пістолет і відкрив вогонь на ураження.

Трьох охоронців було вбито, четвертий дістав тяжкі поранення. Вбивцеві вдалося втекти з місця злочину.

Пізніше правоохоронці назвуть ім’я підозрюваного – Ярослав Мазурок. За два місяці у Сирецькому парку Києва знайдуть його тіло.

2013, четвер

– Представник Української Гельсінської спілки з прав людини виграв суд проти "Укрзалізниці".

Позов було подано після того, як один зі славетних експресів "Хюндай" вкотре зламався і запізнився на три години. Суд визнав провину "УЗ" та постановив, що квиток може бути доказом того, що людина їхала в потязі. Цього тривалий час досягти не вдавалося.

2014, п’ятниця

–Бойовики збройних формувань "ДНР/ЛНР" обстріляли міську лікарню та позиції батальйону "Айдар" у селищі Щастя на Луганщині.

Одна людина загинула, 16 дістали поранень. Захисники Донецького аеропорту розповіли про те, що відбили найсильнішу атаку терористів. При цьому "кіборгам" вдалося підбити щонайменше два танки бойовиків.

А у Слов’янську знайшли три масових поховання. Люди загинули у червні, коли місто перебувало під контролем терористів Гіркіна.

– Угорський газовий оператор FGSZ без попередження зупинив реверсне постачання газу до України. Газовий монополіст пояснив це тим, що користувачі системи з угорського боку суттєво підвищили запити на постачання.

У "Нафтогазі" впевнені, що це зроблено в рамках домовленостей з Москвою. Водночас Росія погрожує припинити постачання газу до Європи, якщо країни-члени Євросоюзу здійснюватимуть реверс до України.

Поставки газу з Росії в Україну припинилися ще влітку 2014-го.

2015, субота

Польська Super Express розповіла про теракт, що планувався в Україні проти глав українського та польського урядів – Арсенія Яценюка та Еви Копач.

За кілька хвилин до проїзду міжнародної делегації співробітники УДО знайшли по маршруту її слідування гранатомет. Місце оточили, а маршрут змінили.

2016, понеділок

– "Спочатку підкоряйся поліцейському – потім оскаржуй".

Саме такий імператив презумпції правоти поліцейського хоче законодавчо закріпити глава МВС Арсен Аваков. Причина – нещодавнє вбивство двох поліцейських у Дніпрі.

Ініціативу підтримує і генпрокурор Юрій Луценко. Проте громадськість, яка добре пам’ятає свавілля міліції домайданівських часів, обурена.

– Оголошений у розшук депутат Олександр Онищенко, якого підозрюють у розтраті, розповів, що у 2015 році президент Петро Порошенко намагався купити телеканал "112 Україна".

За його словами, щоб збити ціну на телеканал, Нацрада з телебачення і радіомовлення спробувала відкликати його ліцензію, а проти власника каналу відкрили кримінальну справу.

В Адміністрації президента заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. Нардеп від БПП Сергій Березенко закликав Онищенка надати переписку щодо купівлі каналу, якщо така в нього є. Онищенко так і зробив.

Рустем Халілов, для УП