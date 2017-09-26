Сутки в АТО: 13 обстрелов, террористы стреляли из минометов по Марьинке

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток в районе проведения АТО обстановка и далее оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией. После 18 часов пророссийские боевики активизировали обстрелы наших позиций на Приморском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.

Так, вечером враг применял крупнокалиберный пулемет на подступах к Авдеевке и Майорску. А под гранатометный огонь противника попали опорные пункты ВСУ у Жованки и шахты Бутовка.

На Приморском направлении захватчики из крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Водяного и Талаковки. А около 21 часа наемники выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра вблизи Лебединского.

Как сообщили в штабе, 25 сентября под минометный обстрел в Марьинке попали дома местных жителей.

"Также вечером, в очередной раз цинично демонстрируя пренебрежение как к мирным договоренностям, так и к гражданскому населению региона, боевики обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра дома жителей Марьинки. К счастью, пострадавших среди местных нет", - сказано в сообщении.

Укаринськи военные отметили, что вынуждены были 11 раз открывать огонь в ответ на обстрелы боевиков.