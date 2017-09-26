Полиция: Все убийства инкассаторов в Харькове за 11 лет связаны между собой

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Вторник, 26 сентября 2017, 07:34

Все убийства инкассаторов в Харькове, произошедшие за последние 11 лет, связаны между собой.

Об этом заявил на пресс-конференции новый начальник ГУ Нацполиции Харьковской области генерал Олег Бех, сообщает Укринформ.

"Сегодня я уже изучил материалы этого дела. Одиннадцать лет и 17 погибших - все эти преступления связаны между собой. За это время преступник завладел четырьмя автоматами Калашникова и четырьмя пистолетами Макарова. Именно такое оружие использовалось при совершении этих преступлений", - отметил Бех.

По его словам, на сегодня имеются - "достоверные или нет" - приметы убийцы: "Его ДНК совпало по ряду преступлений, это одно и то же лицо".

"Следствие продолжает свою работу. Я беру это под личный контроль", - добавил Бех.

Как напоминает агентство, с 2001 года в Харькове произошло семь нападений на инкассаторские автомобили, в том числе, с деньгами или ценными бумагами "Правэксбанка", "Ощадбанка" (несколько раз), банка "Аваль", ломбарда, наконец, в 2015 году, "Укрпочты", где похищено сразу 2 млн грн. Никто не задержан. 

Темы: Харьков криминал полиция
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