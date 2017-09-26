На Бали из-за угрозы извержения вулкана эвакуировали уже 57 тысяч человек
На Бали продолжается массовая эвакуация населения из-за угрозы извержения вулкана Агунг, дома уже покинули 57 тысяч человек.
Об этом сообщает The Associated Press.
Издание также сообщает, что людям раздают матрасы, одеяла, а также маски, которые помогут защитить дыхательные пути от пепла во время извержения.
Отмечается, что магма продолжает двигаться к поверхности.
Чиновники при этом уверяют, что для туристов извержение не представляет опасности, однако, международный аэропорт Бали придется закрыть на время извержения.
Ранее Индонезия объявила высшую степень опасности из-за возможного извержения вулкана Агунг на острове Бали.
Около 10 тысяч человек эвакуированы из района возможного извержения. Власти призывают население покинуть район в радиусе не менее 9 км от вулкана.
Сообщается о непрерывных сейсмических толчках в окрестностях вулкана, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности.
Во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек.
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