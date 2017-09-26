Гонтарева будет в неоплачиваемом отпуске до отставки

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Вторник, 26 сентября 2017, 09:25

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева с 26 сентября продолжит находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Согласно закону "О Национальном банке Украины" глава нацбанка освобождается от должности Верховной Радой по представлению президента. В связи с этим Гонтарева находится в отпуске без сохранения заработной платы до соответствующего решения президента и парламента Украины", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что глава НБУ не намерена возвращаться к работе в Нацбанк.

Как известно, Валерия Гонтарева еще 10 апреля заявила, что с 10 мая уходит в отставку с должности главы Нацбанка.

Но ее просьбу не удовлетворили – и она решила уйти в длительный отпуск.

С 8 августа до 26 сентября Гонтарева в отпуске за свой счет и за счет отгулов.

Исполняющим обязанности главы НБУ назначен ее первый заместитель Яков Смолий.

Гонтарева – девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.

Темы: НБУ Гонтарева
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