Заявление Ирана об испытаниях новой ракеты не соответствует действительности - СМИ

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Вторник, 26 сентября 2017, 09:55

Заявление Ирана о проведении на прошлой неделе успешного испытания новой баллистической ракеты не соответствуют действительности.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в администрации президента США.

Тегеран заявил об успешном испытании новой баллистической ракеты, которая способна нести несколько боеголовок и имеет дальность полета до 2 тысяч км. Государственные СМИ Ирана также опубликовали видеозапись запуска.

Однако Fox утверждает, что на кадрах на самом деле показано неудачное испытание ракеты, состоявшееся в январе этого года.

Тогда Иран впервые пытался запустить свою новую баллистическую ракету средней дальности "Хорамшахр". Официальные лица заявили, что она пролетела около 900 км, после чего взорвалась.

"Европейская правда"

Темы: Иран технологии оружие
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