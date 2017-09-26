Нацгвардия заказала концертный грузовик за 4 миллиона

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Вторник, 26 сентября 2017, 09:59

Воинская часть 3078 Национальной гвардии Украины заказала ООО "Спец-Ком-Сервис" специальный мобильный концертный комплекс за 4 миллиона гривен.

Тендер состоялся 29 августа, сообщают "Наши гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Мобильный концертный комплекс должны поставить до 10 декабря.

Он будет состоять из грузового автомобиля МАЗ 4х2 (или эквивалент с кузовом-фургоном, оборудованным системами отопления и вентиляции),

прицепа-трансформера "сцена" в развернутом виде шириной 5,1 м и длиной 6,3 м (с акустическими порталами – 9,3 м), высотой до 5 м, концертной, световой и мультимедийной аппаратурой (согласно перечню) и дизель-генератором с удлинителем. 

 
Фото "Наших грошей"

Отмечается, что модель шасси и цены отдельных составляющих комплекса не обнародованы.

Гарантийный срок составляет 1 год или 30 тысяч км пробега.

Предусмотрено аванс в размере 70% на срок до 3 месяцев, остаток оплатят в течение 10 дней после поставки.

Сообщается, что победитель получил подряд без конкуренции.

Цена сделки с ним на 0,03%, или 1 тысячу гривен ниже ожидаемой стоимости закупки, равной 4 миллионам гривен.

Учредителями "Спец-Ком-Сервис" из Вишневого является директор Сергей Калюш и Михаил Городовых.

Всего с 2011 года он выиграл тендеров на 264,37 миллиона гривен, из которых 164,23 миллиона гривен – у Национальной гвардии Украины.

Год назад прокуратура открыла производство в отношении должностных лиц Нацгвардии, которые якобы способствовали победам "Спец-Ком-Сервис" на торгах по закупке автомобильной техники.

Недавно суд разрешил следователям доступ к информации о счетах фирмы.

Темы: Нацгвардия госзакупки
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