СЦКК: Боевики "ДНР" перестали охранять наблюдателей ОБСЕ

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Вторник, 26 сентября 2017, 12:00

Представители оккупированной части Донецкой области без предупреждения прекратили охрану наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной им территории.

Об этом заявляет украинская сторона Совместного центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на востоке Украины (СЦКК), передает пресс-центр штаба АТО.

"Украинская сторона СЦКК выражает свою обеспокоенность и решительно осуждает действия представителей ОРДО, которые с 24 сентября в одностороннем порядке прекратили охранять передовую патрульную базу СММ ОБСЕ в населенном пункте Горловка, и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей", – говорится в сообщении.

По мнению украинских представителей, эти действия "носят откровенно провокационный характер и являются грубым нарушением Мандата СММ ОБСЕ".

"Вместе с последними инцидентами, связанными с ограничением свободы передвижения миссии и обстрелах ее БПЛА на неподконтрольной правительству Украины территории, (это) – звенья одной цепи и нацелены на то, чтобы запугать представителей миссии и препятствовать их эффективной работе на территории ОРДО и ОРЛО", – считает украинская сторона СЦКК.

Она призывает российскую сторону Совместного центра принять неотложные меры и способствовать деятельности СММ ОБСЕ на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО).

"При этом необходимо учитывать, что вопрос обеспечения безопасности как представителей миссии ОБСЕ, так и офицеров украинской стороны СЦКК на территории ОРДО и ОРЛО относятся к компетенции российской стороны СЦКК", – отмечает украинская сторона.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу СММ ОБСЕ.

Темы: Донбасс "ДНР" ОБСЕ
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