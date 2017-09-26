В БПП и НФ отчет AI о поставках оружия в Южный Судан назвали абсурдным

Отчет международной организации Amnesty International о якобы поставках Украиной оружия в Южный Судан является абсурдным и дискредитирует саму организацию.

Об этом написала нардеп от фракции "БПП", экс-руководитель Главного департамента информационной политики Администрации президента Ирина Фриз в facebook.

"Отчет организации Amnesty International о якобы поставках Украиной оружия в Южный Судан является абсурдным и дискредитирующим в первую очередь эту организацию", - написала она.

Фриз подчеркнула, что с 2014 года весь экспорт оружия Украина является прозрачным.

"После обвинений в адрес государства в снабжении ракетных технологий КНДР и других инсинуаций, за которыми "торчат уши" Кремля, доклад АІ наводит на мысль об очередном вбросе, который имеет внешний заказ", - подытожила Фриз.

Сриншот из facebook ирины Фриз

В свою очередь нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко отметил, что из-за такого "непроверенного заявления" пострадает репутация самой Аmnesty Иnternational.

"Эта информация в отчете Amnesty International не соответствует действительности. Украинская государственная корпорация "Укринмаш", которая имеет право на экспорт оружия, сделала соответствующее заявление и, кроме того, опубликовала свой официальный ответ на английском языке, который месяц назад предоставила Amnesty International. Они еще месяц назад спрашивали, был ли такой контракт действительно и "Укринмаш" ответил, что были переговоры в 2012-2013 годах, но контракт так и не был реализован", - сказал Геращенко в эфире "5 канала".

Он подчеркнул, что переговоры велись во времена власти Януковича.

"На мой взгляд, Amnesty International поступила очень нечестно, у них был официальный ответ от украинской государственной компании, где были приведены все факты", - заявил Геращенко.

Он напомнил, что в 2002 году была развязана информационная компания против Украины, про то, что якобы Украина поставляла СРР "Кольчуга" в Ирак, чем нарушила санкции против Ирака.

"Эта история закончилась тем, что вошли американцы в Ирак и не нашли ни одной установки, но официальных извинений, после той грязи, которая была вылита по всем мировым телеканалам, никто не принес. Поэтому это очередная грязь и неподтвержденная информация", - сказал Геращенко.

Он подчеркнул, что украинские поставки оружия прозрачны и регулируются государством.

"Министерство иностранных дел, Соединенные Штаты, наши европейские партнеры получают по дипломатическим каналам официальную информацию по этому поводу. Этот инцидент будет исчерпан, но доверие к Amnesty International будет подорвано из-за таких непроверенных заявлений", - подытожил Геращенко.

Как известно, в понедельник правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, заявив, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан.

Государственная внешнеторговая фирма "Укринмаш" заявила, что никогда не поставляла оружие в Южный Судан.