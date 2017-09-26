Канада не готова к диалогу о безвизе с Украиной – вице-премьер

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Вторник, 26 сентября 2017, 12:18

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Канада не готова к активному диалогу о введении безвизового режима с Украиной и началу переговоров о "дорожной карте" по заключению такого соглашения.

Об этом она сказала в ходе брифинга в Киеве во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не вижу, чтобы была полная готовность канадской стороны принять участие в активном диалоге и уже разработать "дорожную карту", как можно отменять визы в отношении Украины", – отметила вице-премьер.

По словам Климпуш-Цинцадзе, вопрос введения безвизового режима с Канадой не является бесперспективным, однако требует нескольких лет.

Темы: визы Канада
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