В России грозятся запретить Facebook

1130 просмотров
Вторник, 26 сентября 2017, 12:58

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что если Facebook не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ, он будет заблокирован в России.

Об этом он заявил журналистам во вторник, передает "РИА Новости".

"Закон обязателен для всех, и поэтому сомнений нету — в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории РФ, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет", — сказал Жаров.

"Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории РФ, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети. Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден", — добавил глава Роскомнадзора.

По его словам, Facebook продолжает говорить ведомству, что рассматривает, как исполнить закон. "Официальных писем к нам от них не поступало. У нас в планах проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, а в 2018 году подумаем", — сказал Жаров.

Темы: Росcия facebook соцсети запрет
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Волкер: Миротворцы "по-кремлевски" еще больше разделят Украину 26 сентября 2017, 12:45
Сенаторы РФ просят разобраться с непризнанием "выборов" в Крыму 26 сентября 2017, 11:05
Из-за "чеченского дела" РФ Яценюк пойдет в Европейский суд 25 сентября 2017, 17:46
powered by lun.ua
Главные новости
В России грозятся запретить Facebook
Волкер: Миротворцы "по-кремлевски" еще больше разделят Украину
Венгрия будет блокировать любое сближение Украины и ЕС – официальное заявление
Канада не готова к диалогу о безвизе с Украиной – вице-премьер
Все новости
здоровье

В Украине создадут систему наблюдения за болезнями

благотворительность

Сделай что-то просто так: Как парикмахер уже два года меняет мир

подорожі

Какие сувениры везти из 20 стран Европы