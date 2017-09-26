НАПК автоматизирует проверку и сортировку e-деклараций

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Вторник, 26 сентября 2017, 13:50

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции презентовали систему проведения логического и арифметического контроля поданных деклараций.

Презентацию провели эксперты Программы развития ООН в рамках заседания рабочей группы по вопросам организации проведения внешней независимой технической экспертизы программно-аппаратного комплекса ИТС Реестр, информирует НАПК.

"Система на основании соответствующих правил и весовых коэффициентов проводит логический и арифметический контроль и высчитывает показатель рейтинга риска декларации (в соответствии с Порядком проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), а также сортирует декларации соответствующим образом", – объясняет агентство.

Технические возможности системы обеспечат ускорение процесса проверки деклараций, включая периоды высокой активности субъектов декларирования.

Пока что систему тестируют.

Рабочую группу создали во исполнение плана мероприятий по модернизации программно-аппаратного комплекса информационно-телекоммуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления".

В состав рабочей группы под председательством руководителя аппарата входят представители структурных подразделений НАПК, эксперты по информационным технологиям, общественности, напоминает ведомство.

Темы: НАПК декларации технологии коррупция
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