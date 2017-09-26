НАПК автоматизирует проверку и сортировку e-деклараций

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции презентовали систему проведения логического и арифметического контроля поданных деклараций.



Презентацию провели эксперты Программы развития ООН в рамках заседания рабочей группы по вопросам организации проведения внешней независимой технической экспертизы программно-аппаратного комплекса ИТС Реестр, информирует НАПК.



"Система на основании соответствующих правил и весовых коэффициентов проводит логический и арифметический контроль и высчитывает показатель рейтинга риска декларации (в соответствии с Порядком проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), а также сортирует декларации соответствующим образом", – объясняет агентство.



Технические возможности системы обеспечат ускорение процесса проверки деклараций, включая периоды высокой активности субъектов декларирования.

Пока что систему тестируют.



Рабочую группу создали во исполнение плана мероприятий по модернизации программно-аппаратного комплекса информационно-телекоммуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления".



В состав рабочей группы под председательством руководителя аппарата входят представители структурных подразделений НАПК, эксперты по информационным технологиям, общественности, напоминает ведомство.