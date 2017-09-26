В "Биофарме" заявляют, что причины крупного пожара неизвестны

Причины возникновения пожара на заводе "Биофарма" в Белой Церкви до сих пор выясняются.



Об этом говорится в заявлении президента компании Константина Ефименко.



"Состав был сдан под охрану, сработала пожарная сигнализация и оперативно отреагировали местные представители государственной службы чрезвычайных ситуаций. В результате инцидента никто не пострадал, пожар был локализован", - заявил он.



"Причины возникновения пожара пока не известны. Инцидент ограничивается складским объектом с сырьем и не влияет на производство препаратов из плазмы и других лекарств", - добавил Ефименко.



Как известно, в понедельник вечером произошел пожар на предприятии "Биофарма" в Белой Церкви на Киевщине.



Украинская правда