На Донбассе поймали боевика, который штурмовал ДАП

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Вторник, 26 сентября 2017, 14:17

Сотрудники СБУ задержали на линии разграничения в Донецкой области боевика ОРДО, который участвовал в штурме Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что житель Мариуполя в июне 2014 года добровольно присоединился к так называемой "интернациональной бригаде "Пятнашка".

Боевик, в частности, участвовал в штурме Донецкого международного аэропорта и в феврале 2015 году в захвате террористами города Дебальцево.

По информации спецслужбы, задержали террориста в Марьинском районе Донецкой области при попытке перейти на контролируемую украинскими властями территорию для посещения родственников.

Задержанному объявили о подозрении по статье 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации).

 

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО СБУ
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