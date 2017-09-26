На Донбассе поймали боевика, который штурмовал ДАП
Сотрудники СБУ задержали на линии разграничения в Донецкой области боевика ОРДО, который участвовал в штурме Донецкого аэропорта.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Правоохранители установили, что житель Мариуполя в июне 2014 года добровольно присоединился к так называемой "интернациональной бригаде "Пятнашка".
Боевик, в частности, участвовал в штурме Донецкого международного аэропорта и в феврале 2015 году в захвате террористами города Дебальцево.
По информации спецслужбы, задержали террориста в Марьинском районе Донецкой области при попытке перейти на контролируемую украинскими властями территорию для посещения родственников.
Задержанному объявили о подозрении по статье 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации).
Украинская правда
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