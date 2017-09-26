СБУ, МВД и армия проводят антитеррористические учения в Виннице

26-27 сентября на территории Винницы и приграничных районов области проходят антитеррористические учения.



Об этом говорится в сообщении Винницкой областной государственной администрации.



Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. Их организует координационная группа антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Винницкой области при участии Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ, пограничников, других региональных субъектов борьбы с терроризмом, органов власти и самоуправления.



УСБУ в Винницкой области обратилось с просьбой к жителям и гостям региона с пониманием отнестись к мероприятиям, которые будут проводиться в рамках учебной антитеррористической операции.



У граждан могут проверять документы, удостоверяющие личность, а также производить осмотр личных вещей. Также возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.



Украинская правда