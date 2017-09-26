СБУ, МВД и армия проводят антитеррористические учения в Виннице

495 просмотров
Вторник, 26 сентября 2017, 14:54

26-27 сентября на территории Винницы и приграничных районов области проходят антитеррористические учения.

Об этом говорится в сообщении Винницкой областной государственной администрации.

Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. Их организует координационная группа антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Винницкой области при участии Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ, пограничников, других региональных субъектов борьбы с терроризмом, органов власти и самоуправления.

УСБУ в Винницкой области обратилось с просьбой к жителям и гостям региона с пониманием отнестись к мероприятиям, которые будут проводиться в рамках учебной антитеррористической операции.

У граждан могут проверять документы, удостоверяющие личность, а также производить осмотр личных вещей. Также возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.

Украинская правда

Темы: Винница СБУ МВД армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Самопомич" заявляет, что у Виннице тоже проблемы с мусором 23 июня 2017, 12:04
Винницкий глава зовет львовского смотреть мусорный полигон 21 июня 2017, 08:48
Отец-миллионеру Гройсмана горсовет выписал 6 тысяч премии 13 июня 2017, 15:41
powered by lun.ua
Главные новости
Гриневич: В Венгрии есть много мифов о новом образовательном законе
РФ считает свое нападение на Украину слишком мелким для защиты оружием из США
В России грозятся запретить Facebook
Волкер: Миротворцы "по-кремлевски" еще больше разделят Украину
Все новости
краудфандинг

Двое художников со Львова собрали сумму на комиксы о Сихове

здоровье

В Украине создадут систему наблюдения за болезнями

интервью

Куратор Михаил Рашковецкий: Странно, когда искусство игнорирует широкого зрителя