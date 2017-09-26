Правоохранители взялись за виновницу массового отравления львовян

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Вторник, 26 сентября 2017, 15:57

Продавщице львовского рынка, чьей рыбой отравились более 50 человек, сообщили о подозрении в сбыте недоброкачественной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Объявлено о подозрение львовянке, которая приготовила и продавала на одном из местных рынков рыбу горячего копчения, употребление которой повлекло массовое пищевое отравление", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что женщина, зная, что нарушенные правила и нормы могут привести к тяжелым последствиям, все же размораживала скумбрию и с помощью специального оборудования в своем гараже осуществляла горячее копчение рыбы.

"Изготовленный с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил товар без документов о качестве продавец сбывала на львовском рынке", - рассказывает прокуратура.

Ее товар изъят и отправлен на экспертизу.

Как стало известно 22 сентября вечером, во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу были госпитализированы 6 взрослых с диагнозом "острая кишечная инфекция".

В течение 23 и 24 сентября в лечебные учреждения продолжили обращаться люди. Все они употребляли в пищу рыбу горячего копчения, которую приобрели 21 сентября в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове.

По состоянию на 25 сентября насчитывалось 56 отравленных, 7 из них - дети.

Украинская правда

Темы: Львов чрезвычайное происшествие
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