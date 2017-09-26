Суд защитил Шустера от ГФС

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Вторник, 26 сентября 2017, 16:21

Окружной админсуд Киева 6 сентября признал незаконной проведенную в 2015 году налоговую проверку ООО "Савик Шустер Студия".

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українські новини".

В июне 2016 года "Савик Шустер Студия" обратилась в суд с требованием признать незаконными налоговые уведомления-решения Государственной фискальной службы от 7 декабря 2015 года, а также отменить приказ налоговиков о проведении проверки от 21 сентября 2015 года.

Истец указал, что налоговая инспекция нарушила установленный Министерством финансов план-график проведения проверок на 3-й квартал 2015 года.

В результате проведенной проверки налоговая инспекция установила занижение "Савик Шустер Студией" налога на прибыль на 10,7 млн гривен, НДС - на 1,98 млн гривен.

6 сентября 2017 года суд удовлетворил исковые заявление "Савик Шустер Студии", признав незаконными действия налоговой инспекции, а также присудил в ее пользу 201 тыс. гривен уплаченного судебного сбора.

Как известно, в январе 2016 года телеведущий Савик Шустер заявил, что против его компании открыто уголовное производство по подозрению в неуплате налогов и его вызывают на допрос в ГФС.

Темы: Шустер Фискальная служба суд налоги
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