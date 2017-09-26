Донецкого депутата оштрафовали за не представленную декларацию

570 просмотров
Вторник, 26 сентября 2017, 16:46

Депутата Константиновского горсовета Донецкой области оштрафовали на 42,5 тысячи гривен из-за того, что он не подал декларацию о доходах.

Об этом говорится в судебном приговоре Константиновского городского районного суда.

В документе отмечается, что депутат "умышленно, имея реальную возможность и достоверно зная об обязанностях представления декларации", и будучи трижды предупрежденным на сессиях Константиновского городского совета, о необходимости декларирования, не подал в Единый государственный реестр декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2016 год.

В связи с этим суд признал депутата виновным в том, что он умышленном не предоставил электронную декларацию и оштрафовал на 42,5 тысячи гривен.

По данным журналиста Движения "Сильні громади" Владимира Рихлицкаого, речь идет о местном депутате Сергее Стасюке.

Рихлицкий отмечает, что это первый подобный случай.

Также он добавил, что сначала Стасюк признал свою вину и заключил сделку с прокурором. Однако впоследствии он подал апелляцию на решение суда, рассмотрение которой назначено на 12 октября.

Как известно, 26 сентября в Национальном агентстве по предупреждению коррупции презентовали систему проведения логического и арифметического контроля поданных деклараций.

Новая система также сможет вычислить показатель рейтинга риска декларации. Пока она действует в тестовом режиме.

Украинская правда

Темы: декларации суд Донецкая область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАПК автоматизирует проверку и сортировку e-деклараций 26 сентября 2017, 13:50
НАПК проверит ректора из Одессы, который скрыл бизнес жены 26 сентября 2017, 11:31
Новый военный прокурор сил АТО не служил и прославился пьяным вождением 23 сентября 2017, 17:52
powered by lun.ua
Главные новости
В ГПУ заявляют, что установили существенные обстоятельства подрыва Шаповала
Суд обязал "Ощадбанк" показать счета Януковича
Киев заботится о комфорте граждан венгерского происхождения – МИД
Гройсман обещает, что доллара по 30 гривен не будет
Все новости
видео

"Игры непокоренных": Украинская команда выиграла "золото" и "серебро"

литература

"Собакоеды и другие люди": отрывок из книги о жизни ромов в Словакии

подорожі

Какие сувениры везти из 20 стран Европы