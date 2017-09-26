Гройсман обещает, что доллара по 30 грн не будет

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Вторник, 26 сентября 2017, 16:50

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что говорить о том, что к конца 2017 года года курс доллара достигнет 30 грн нет оснований.

Об этом он заявил в интервью Укринформу.

"Это чисто техническая цифра (средний курс 29,3 грн - ред.), такие расчеты нам предоставил Национальный банк Украины. Но я пока не вижу объективных оснований, чтобы к концу следующего года доллар так вырос", - сказал он.

"Подчеркиваю, что все будет зависеть от темпов реформ и экономического роста. Если парламент примет десяток-полтора необходимых законов – это позволит нам ускорить развитие экономики и обеспечить стабильность", - добавил Гройсман.

Также премьер заявления:

"Поэтому говорить о том, что доллар будет по 30 грн, - сейчас нет оснований".

Как известно, в проекте госбюджета на 2018 год среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,3 гривны за доллар и курс на конец года на уровне 30,1 гривны.

Темы: валюта
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