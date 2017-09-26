Суд обязал "Ощадбанк" показать счета Януковича

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Вторник, 26 сентября 2017, 17:17

Государственный "Ощадбанк" должен показать сумму денежных средств, которые имеет на счетах в банке бывший президент Украины Виктор Янукович.

Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева, передает УНИАН.

Так, суд удовлетворил ходатайство защитника президента-беглеца Виталия Сердюка и обязал "Ощадбанк" показать сумму на счетах Януковича.

Как сообщается, соответствующее решение было принято во время судебного заседания по рассмотрению иска экс-президента к председателю правления "Ощадбанка" Андрею Пышному о распространении им неправдивой информации о наличии на счетах Януковича в финучреждении 1,15 миллиарда долларов США. "Суд постановил вытребовать с ОАО "Государственный ощадный банк Украины" информацию о сумме денежных средств, которые находятся на банковских счетах Януковича Виктора Федоровича, открытых в ПАО "Государственный ощадный банк Украины", и стоимости ценных бумаг, которые приобретены и/или хранятся по поручению Януковича Виктора Федоровича в ПАО "Государственный ощадный банк Украины" по состоянию на 10 ноября 2016 года" - говорится в решении.

Во время рассмотрения ходатайства адвокат Сердюк заявил, что на счетах Януковича в "Ощадбанке" 31 миллион 470 тысяч 675 гривень 64 копейки и 84 тысячи 964 доллара 60 центов.

В то же время, представители "Ощадбанка" просили отказать в удовлетворении этого ходатайства, поскольку, по их мнению, данная информация содержит банковскую тайну. А представитель Андрея Пышного считал, что ходатайство не касается предмета спора.

В связи с необходимостью получения данной информации суд объявил перерыв в судебном заседании до 16:00 16 декабря 2017 года.

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский райсуд Киева с иском к АО "Ощадбанк" о защите деловой репутации.

Экономическая правда

Темы: Янукович
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