День в АТО: Боевики трижды обстреляли ВСУ, потерь нет
Пророссийские боевики во вторник трижды обстреливали украинские позиции.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
"Так, на Донецком направлении боевики утром открывали огонь из противотанкового гранатомета по украинским укреплениям вблизи шахты Бутовка. А около 15.00 враг почти час бил из гранатомета и стрелкового оружия по нашим защитникам на подступах к Авдеевке", - говорится в сообщении.
На Приморском направлении боевики применяли вооружение БМП, несколько видов гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного.
"Во время двух обстрелов со стороны оккупантов бойцы АТО открывали огонь на поражение. С полуночи потерь среди наших военнослужащих нет", - отметили в пресс-центре.
Украинская правда
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