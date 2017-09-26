День в АТО: Боевики трижды обстреляли ВСУ, потерь нет

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Вторник, 26 сентября 2017, 19:14

Пророссийские боевики во вторник трижды обстреливали украинские позиции.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Так, на Донецком направлении боевики утром открывали огонь из противотанкового гранатомета по украинским укреплениям вблизи шахты Бутовка. А около 15.00 враг почти час бил из гранатомета и стрелкового оружия по нашим защитникам на подступах к Авдеевке", - говорится в сообщении.

На Приморском направлении боевики применяли вооружение БМП, несколько видов гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного.

"Во время двух обстрелов со стороны оккупантов бойцы АТО открывали огонь на поражение. С полуночи потерь среди наших военнослужащих нет", - отметили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО
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