Савченко во второй раз в течение года попала в ДТП

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Вторник, 26 сентября 2017, 19:46

Народный депутат Надежда Савченко попала в ДТП на трассе н-14 между Кировоградской i Николаевской областями.

Об этом политик сообщила на своей Facebook-странице.

Савченко рассказала, что автомобиль, в котором она была вместе с сестрой Верой и помощницей Татьяной Проторченко в пять утра попал в яму "глубиной до капота легкового автомобиля", которая образовалась посреди дороги.

Помощница Савченко получила от удара травму головы с глубоким рассечением, сама нардеп - забой грудной клетки и шейного позвонка. "Не помогли даже ремни безопасности", - отметила политик.

"Основное назначение трассы н-14 - доставка зерновых из аграрных областей в порты в Николаевской области. Фуры с прицепами идут с постоянным перегрузкам и разбивают дорогу. За полотном дороги уже давно никто не ухаживает, что является преступным упущением Укравтодора и правительства Украины! Дорога в ужасном состоянии, что вызывает много аварий с опрокидыванием машин", - добавила она.

Как известно, 15 декабря 2016 года автомобиль, в котором находилась нардеп Надежда Савченко, слетел с дороги. Никто не пострадал.

Украинская правда

Темы: Савченко ДТП
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