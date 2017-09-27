Украэроцентр закрыл воздушное пространство над складами боеприпасов в Калиновке

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Среда, 27 сентября 2017, 00:15

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

Об этом сообщил сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лвренюк на странице в Facebook.

По его словам, информация о взрывах была получена от экипажа воздушного судна авиакомпании Белавиа, которое следовало по маршруту Ларнака-Минск.

"Сейчас МИУ ожидает уточнений от ГШ ВСУ и командования ВВС Украины по зоне ограничений полетов воздушных судов. Отдельно решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты", - говорится в сообщении.

"Региональным филиалом ОАО "УЗ" "Юго-Западная железная дорога", перегон Сосенко - Калиновка, ДН-3 Жмеринка, закрыто движение в парном и нечетном направлении перегона", - сообщил Лавренюк.

По его словам, сейчас решается вопрос об отправке пожарных поездов ОАО "УЗ" и группы разминирования ДССТ к месту чрезвычайного происшествия. Отдельно, создан оперативный штаб ОАО "УЗ" и при необходимости уже готовы пассажирские поезда, для эвакуации населения из места чрезвычайного происшествия.

Темы: Винницкая область чрезвычайное происшествие
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