"Укрзализныця": Из-за взрывов в Калиновке 14 поездов изменили маршрут

1337 просмотров
Среда, 27 сентября 2017, 00:52

Взрывы на артиллерийских складах в Калиновке под Винницей привели к смене маршрута 14 поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"26 сентября с 22:10 полностью закрыт для движения поездов железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка. Это вызвано мерами безопасности в связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в/ч А-1119, что возле Калиновки", - говорится в сообщении.

Движение поездов не осуществляется по обоим путям перегона.

Также были эвакуированные работники четырех железнодорожных станций Калиновка-1, Калиновка-2, Гуливцы, Холоневская и разъезд Сальницкий.

Темы: Винницкая область чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украэроцентр закрыл воздушное пространство над складами боеприпасов в Калиновке 27 сентября 2017, 00:15
В Калиновке взрываются артиллерийские склады 26 сентября 2017, 23:06
Депутат Винницкого облсовета от партии Ляшко задержан на взятке 5 сентября 2017, 15:23
powered by lun.ua
Главные новости
"Укрзализныця": Из-за взрывов в Калиновке 14 поездов изменили маршрут
Украэроцентр закрыл воздушное пространство над складами боеприпасов в Калиновке
В Калиновке взрываются артиллерийские склады
Главные новости дня
Все новости
здоровье

В Украине создадут систему наблюдения за болезнями

столица

Дизайнер создал схему ночных маршрутов общественного транспорта Киева

фото

18 псов, которые развенчивают миф о "собачьей жизни"