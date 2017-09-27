Жителей Калиновки и еще двух сел эвакуируют, определены пункты сбора

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Среда, 27 сентября 2017, 01:10

Для всех жителей Калиновки, Сальника и Павловка организована эвакуация.

Об этом сообщают в Винницком облсовете.

"Пункт сбора №1: площадь возле калиновского технологического техникума. Пункт сбора №2: район и дом культуры. Пункт сбора №3 с. Сальник в доме культуры. Пункт сбора №4: в с. Павловка в доме культуры. Просьба жителей организовано прибыть в пункты сбора, до момента прибытия транспорта находиться в хранилищах", - сообщила Ирина Ярошинская.

Она также заявила, что всех пассажиров поездов, которые ехали до Калиновки, Винницы, Жмеринки высадили в Казатине. Все поезда пустили в обход на Шепетовку.

Veжa со ссылкой на очевидцев с места происшествия сообщает, что жители Калиновки не могут эвакуироваться в Винницу, поскольку трасса в сторону города перекрыта.

Очевидцы сообщили, что после начала взрывов, многие жители собрались в центре населенного пункта, чтобы решить как эвакуироваться. Однако впоследствии трассу в сторону Винницы перекрыли и людям пришлось ехать в сторону Киева или Житомира.

Как известно, во вторник вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

Темы: чрезвычайное происшествие Винницкая область
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