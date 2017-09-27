Взрывы на складах боеприпасов: Гройсман прибыл на Винничину

1045 просмотров
Среда, 27 сентября 2017, 02:43

Премьер-министр Владимир Гройсман прибыл в Винницкую область, где сейчас взрываются склады боеприпасов.

Об этом сообщает сайт Кабмина.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Винницкую область с целью выяснить обстоятельства и взять под личный контроль ликвидацию чрезвычайной ситуации, которая возникла в результате пожара на военных складах в Калиновке Винницкой области", - говорится в сообщении.

Также на место происшествия прибыли начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, глава СБУ Василий Грицак.

Кроме того, на место прибыли замглавы Нацполиции Александр Фацевич и представители Минобороны. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

Также сообщается, что на место происшествия отбыли 1-й заместитель министра МВД Украины Сергей Яровой и 1-й заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. 

Темы: Гройсман Винницкая область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман озвучил "дедлайн" голосования за повышение пенсий 26 сентября 2017, 16:22
Славомир Новак: не вижу ничего плохого в том, что политики пиарятся на дорогах 25 сентября 2017, 11:00
Кабмин настаивает на повышении тарифов на ж/д грузоперевозки 25 сентября 2017, 09:46
powered by lun.ua
Главные новости
"Укрзализныця": Из-за взрывов в Калиновке 14 поездов изменили маршрут
Украэроцентр закрыл воздушное пространство над складами боеприпасов в Калиновке
В Калиновке взрываются артиллерийские склады
Главные новости дня
Все новости
культура

Буковинский Вавилон: как Черновцы восстанавливают многоязычное звучание

ветераны АТО

Украинская команда получила первую медаль на "Играх непокоренных"

культура

Британская певица сняла клип в Киеве