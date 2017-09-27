Генштаб: В Калиновке горит 10% от всей площади арсенала

967 просмотров
Среда, 27 сентября 2017, 04:30

Территория возгорания на складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области составляет около 10% от общей площади арсенала.

Об этом сообщает Генштаб на странице в Facebook.

Отмечается, что в половине хранилищ, охваченных огнем, боеприпасов нет.

"На складах Вооружения Вооруженных Сил Украины, расположенных в районе населенного пункта Калиновка Винницкой области, продолжаются мероприятия по локализации пожара. Площадь возгорания составляет около 10 процентов от общей площади арсенала. В половине охваченных огнем хранилищ боеприпасов отсутствуют", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделения Нацгвардии и Нацполиции вместе с местными властями проводят эвакуацию людей из ближайших населенных пунктов: Калиновка, Павловка и Мизяки.

Как известно, во вторник вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

Темы: Винницкая область чрезвычайное происшествие Генштаб
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГСЧС: Последствия взрывов в Калиновке ликвидируют более 1200 человек 27 сентября 2017, 04:08
Волонтеры помогают людям эвакуироваться из Калиновки 27 сентября 2017, 03:45
Взрывы на складах боеприпасов: Гройсман прибыл на Винничину 27 сентября 2017, 02:43
powered by lun.ua
Главные новости
Гройсман: Причиной пожара в Калиновке могут быть внешние факторы
Генштаб: В Калиновке горит 10% от всей площади арсенала
"Укрзализныця": Из-за взрывов в Калиновке 14 поездов изменили маршрут
Украэроцентр закрыл воздушное пространство над складами боеприпасов в Калиновке
Все новости
краудфандинг

Двое художников со Львова собрали сумму на комиксы о Сихове

интервью

Куратор Михаил Рашковецкий: Странно, когда искусство игнорирует широкого зрителя

фото

18 псов, которые развенчивают миф о "собачьей жизни"