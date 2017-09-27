Генштаб: В Калиновке горит 10% от всей площади арсенала

Территория возгорания на складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области составляет около 10% от общей площади арсенала.

Об этом сообщает Генштаб на странице в Facebook.

Отмечается, что в половине хранилищ, охваченных огнем, боеприпасов нет.

"На складах Вооружения Вооруженных Сил Украины, расположенных в районе населенного пункта Калиновка Винницкой области, продолжаются мероприятия по локализации пожара. Площадь возгорания составляет около 10 процентов от общей площади арсенала. В половине охваченных огнем хранилищ боеприпасов отсутствуют", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделения Нацгвардии и Нацполиции вместе с местными властями проводят эвакуацию людей из ближайших населенных пунктов: Калиновка, Павловка и Мизяки.

Как известно, во вторник вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.