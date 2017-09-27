ГСЧС: Последствия взрывов в Калиновке ликвидируют более 1200 человек

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Среда, 27 сентября 2017, 04:08

Для ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов в районе Калиновке привлечено 1255 человек и 47 единиц техники.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 1255 человек и 47 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 155 человек личного состава и 39 единиц техники, Национальной полиции - 70 человек личного состава и Национальной гвардии Украины 1000 человек личного состава, Министерства обороны Украины 30 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка, ОАО "Укрзализныця" 3 пожарных поезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир - Могилев - Подольский.

Телефон горячей линии (043) 332-13-35.

Темы: Винницкая область чрезвычайное происшествие ГСЧС
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