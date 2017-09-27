Гройсман: Причиной пожара в Калиновке могут быть внешние факторы

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Среда, 27 сентября 2017, 05:00

Отрабатываются различные версии причин пожара на складе боеприпасов в районе Калиновки.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает сайт Кабмина.

"Сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах. Впрочем, это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное - позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия события", - говорится в сообщении.

По словам Гройсмана, ситуация в Калиновке является контролируемой.

"Мобилизованы все службы, все работают, ситуация контролируемая, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав. Сейчас все делают все возможное. Каждое подразделение выполняет свои функции - ГСЧС, Нацполиция, Минобороны", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что ситуация серьезная, но правительство уже имеет опыт преодоления подобных ситуаций.

"Сейчас проводится эвакуация людей, вся территория в радиусе 5 км отрабатывается, есть достаточное количество транспорта, чтобы перевезти граждан, которые изъявят желание поехать (в безопасное место). Уже развернуты три пункта размещения людей, там есть все необходимое. Все будет хорошо. Я просил бы не разгонять панику", - сказал Гройсман.

Как известно, во вторник вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

В Генштабе заявили, что территория возгорания на складах боеприпасов в районе Калиновки составляет около 10% от общей площади арсенала.

Темы: Гройсман Винницкая область
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