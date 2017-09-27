Трамп заявил, что США могут нанести по КНДР разрушительный удар

Президент Дональд Трамп предупредил Северную Корею, что любой удар США будет разрушительным для Пхеньяна.

Об этом сообщает Reuters.

При этом Трамп отметил, что применение силового варианта решения проблемы не является первым для Вашингтона.

"Мы полностью подготовлены ко второму варианту (применение силы), а не к предпочтительному варианту. Но если мы примем этот вариант, это будет разрушительно, я могу вам сказать, что это разрушительно для Северной Кореи. Это называется военным вариантом. Если нам придется, мы примем этот вариант", - заявил Трамп.

Как сообщалось, министр иностранных дел Северной Кореи назвал заявление американского президента Дональда Трампа о лидере КНДР Ким Чен Ыне объявлением войны.

Он также заявил, что его страна оставляет за собой право сбивать американские бомбардировщики даже в тех случаях, когда они не находятся в воздушном пространстве КНДР.

Речь идет о твитте Трампа, в котором он резко отреагировал на слова главы МИД КНДР Ли Йонг Хо на Генеральной Ассамблее ООН о неизбежном ракетном ударе по США.

"Только что услышал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (Ким Чен Ына - ред), им наступит конец", - написал Трамп в twitter.

Перед этим Ли Йонг Хо пригрозил новым испытанием водородной бомбы.

Такое заявление было сделано после выступления президента США Дональда Трампа в ООН, во время которого он выразил готовность "полностью уничтожить" Северную Корею, если она будет угрожать Соединенным Штатам и их союзникам.

После последнего заявления КНДР, как сообщалось, Пентагон представит президенту США варианты действий в отношении Северной Кореи, если провокации со стороны Пхеньяна продолжатся.