Эвакуированные из Калиновки могут остановиться в школах – ОГА

Людям, которых эвакуируют из Калиновки, где взрываются снаряды на складах, Винницкая областная госадминистрация предлагает остановиться в двух школах.



"Граждане, которые эвакуировались с места чрезвычайной ситуации, могут остановиться в Винницкой городской школе №6 (улица Стрелецкая, 12) и Винницкой городской школе №31 (улица Богдана Ступки, 13)", – говорится в сообщении на сайте ОГА.



Контактное лицо – работник отдела по чрезвычайным ситуациям Винницкого городского совета Евгений Владимирович: 0674316541.

Также работает телефонная "горячая линия" Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по номеру 043-332-13-35, сообщает Министерство внутренних дел.

#Калинівка: Працює телефонна “гаряча лінія” Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за номером 043-332-13-35 pic.twitter.com/UwT42oVdcY — МВС України (@MVS_UA) September 27, 2017



Ранее в ОГА сообщили, что организована эвакуация населения из г.. Калиновка, с. Сальник и с. Павловка.



Пункты сбора: в Калиновке – технологический техникум и районный Дом культуры, в Сальнике – сельский дом культуры, в Павловке – школа и сельский дом культуры.



До прибытия автобусов людей призывали быть в этих пунктах сбора в укрытии.



Других жителей Винницкой просили не выходить из домов и не выезжать.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области. Уже эвакуировано около 28 тысяч человек.



По состоянию на 7 утра 27 сентября на территории военного склада продолжались пожар и взрывы разной интенсивности, информирует ГСЧС.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

В Генштабе заявили, что территория возгорания на складах боеприпасов в районе Калиновки составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах.