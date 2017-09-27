В Калиновке из-за снарядов загорелись 4 дома, пострадавших нет – полиция

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Среда, 27 сентября 2017, 08:52

По состоянию на 8 утра 27 сентября в результате попадания снарядов со складов в Калиновке загорелось четыре жилых дома, но информации о пострадавших в полиции нет.

"В результате попадания снарядов произошло возгорание четырех жилых домов. Сейчас спасатели работают над ликвидацией пожара", – сообщила полиция в 8 утра среды.

"По состоянию на 7 часов утра информация о пострадавших в результате взрывов в полицию не поступало", – сказано в сообщении.

Со своей стороны, спасатели по состоянию на 6:30 сообщали об 1 травмированной: ее в состоянии средней тяжести госпитализировали в винницкую центральную районную больницу.

Полицейские помогают с эвакуацией людей из населенных пунктов Калиновского и Винницкого районов, в которые могут попасть обломки от взрыва снарядов. Уже эвакуировано более 30 тысяч человек.

В.и.о. главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил: "Работают все необходимые службы, правоохранительные подразделения. 239 полицейских патрулируют непосредственно город Калиновка".

"Обстановка полностью под контролем, подтвержденных фактов мародерства не зафиксировано", – заверил он.

Дополняется…

Темы: чрезвычайное происшествие Винницкая область полиция
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