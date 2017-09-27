Антитеррористические учения в Виннице прекратили – СБУ

Антитеррористические учения на объекте энергетики в Виннице прекращены в связи с чрезвычайным происшествием в регионе.



Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



Накануне учений управления СБУ в Винницкой области проинформировало население о проведении с 26 сентября плановых тренировок представителей СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил, пограничников, других региональных субъектов борьбы с терроризмом, органов власти и самоуправления, отрядов территориальной обороны.



"Антитеррористические учения были включены в план работ управления СБУ в Винницкой области на 2017 год еще в конце прошлого года", – уточняет СБУ.



Проведение таких учений предусмотрено действующим законодательством.



Только в сентябре подобные учения прошли в Николаевской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Донецкой областях, уточняет Служба безопасности.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области. Уже эвакуировано около 20 тысяч человек.



В результате попадания снарядов загорелись 4 жилых дома.

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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отрабатываются разные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах.