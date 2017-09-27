Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты

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Среда, 27 сентября 2017, 10:09

Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь" с полигона в Астраханской области.

Об этом сообщает сайт Минобороны РФ.

По официальной информации, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

"Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет", - сообщили в Минобороны.

Между тем в Сибири 26 сентября начались учения подразделений ракетных войск стратегического назначения российской армии, оснащенные ракетными комплексами "Ярс". В них принимают участие более четыре тысячи военнослужащих и около 400 единиц техники.

"Европейская правда"

Темы: Росcия оружие
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