Адвокат хотел, чтобы суд профинансировал ему поездку к Януковичу

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Максим Герасько просил суд профинансировать ему поездку в Ростов-на-Дону за счет государства, чтобы встретиться со своим клиентом.

Об этом он заявил во время судебного заседания по государственной измене Януковича 27 сентября, сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала суда.

Адвокат жаловался, что прокуратура не предоставила ему номера телефона или адреса электронной почты Януковича, поэтому он не смог с ним согласовать позицию защиты.

По словам Герасько, в адвокатском объединении "AVER LEX", которое консультирует экс-президента, ему сообщили фактический адрес Януковича.

"Мне сообщили фактический адрес моего клиента. Это мой долг поехать и встретиться с моим клиентом. Прошу суд не рассматривать дело, пока я не согласую правовую позицию со своим клиентом. Прошу обеспечить финансирование для моей поездки в Ростов-на-Дону", - отметил Герасько.

Коллегия судей на месте отклонила ходатайство, объяснив, что у адвоката было достаточно времени для ознакомления с материалами дела и общения со своим клиентом.

В то же время судья не отреагировал на просьбу адвоката профинансировать ему поездку в Россию.

"Если вы представите соответствующие документы о командировке в Ростов-на-Дону, билеты – это будет основанием для переноса судебного заседания", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Как известно, ранее Герасько просил суд удалить из судебного процесса одного из прокуроров. Суд отказал.

21 сентября адвокат Максим Герасько, которого предоставила Януковичу Украина, попросил больше времени для ознакомления с материалами дела, однако суд отказал ему в ходатайстве.



Ранее взял отвод другой адвокат Януковича, предоставленный государством, - Виталий Мешечек.



Как известно, 5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.



Оболонский райсуд Киева принял решение о специальном заочном судебном производстве по Януковичу, поскольку тот не является лично на допросы и в суд.



Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Роман Кравец, УП