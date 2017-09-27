Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила курсы 47 поездов

Из-за чрезвычайной ситуации с боеприпасами на военных складах возле станции Калиновка Винницкой области по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов, которые задержатся в пути от 5 до 8 часов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

На сайте транспортной компании отмечается, что железнодорожный перегон Сосенка - Калиновка остается полностью закрытым для движения поездов в связи с мерами безопасности. Подготовлено для работы с работниками ГСЧС 3 пожарных поезда.

Сейчас по измененному маршруту курсируют 47 поездов: № 120 Львов - Кривой Рог, № 42 Трускавец - Днепр, №24 Одесса - Москва, №48 Кишинев - Москва, №84 Одесса - Ковель, №144 Ивано-Франковск-Киев, №358 Рахов - Киев, №106 Одесса - Киев, №82 Ужгород - Киев, №50 Трускавец - Киев, №118 Черновцы - Киев, №770 Каменец-Подольский-Киев.

№146 Измаил - Киев, №130 Ужгород - Киев, №70 Львов - Мариуполь, № 105 Киев - Одесса, №81 Киев - Ужгород, №139 Киев - Каменец-Подольский, №109 Херсон - Львов, №41Днипро - Трускавец , №771 Киев - Хмельницкий, №83 Ковель - Одесса, №341Москва - Кишинев, №119 Запорожье - Львов, №93 Минск - Одесса, №49 Киев - Трускавец, №117Киев - Черновцы, №143 Киев - Ворохта, №764 Одесса - Киев, №342 Кишинев - Москва, №74 Львов - Москва, №772 Хмельницкий - Киев, №120 Львов - Кривой Рог, №716Перемишль - Киев, №42 Трускавец - Днепр, №110 Львов - Херсон, №715 Киев - Перемышль, №73 Москва - Львов, №111 Харьков - Львов, №69 Мариуполь - Левел, №357 Киев - Рахов, №145 Киев - Измаил, №769 / 767 Киев - Каменец - Подольский, № 47 Москва - Кишинев, №65 Москва - Кишинев, №23 Москва - Одесса и № 763 Киев - Одесса.

Также в пресс-службе добавляют, что эвакуированы работники 6 железнодорожных станций: Сосенка, Варшица, Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская, а также персонал разъезда Сальницкий.

Руководство "Укрзализныци" просит пассажиров внимательно слушать объявления на станциях, уточнять информацию на вокзалах по времени отправления и прибытия поездов.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкой области трассой м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыто.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

По фактам взрывов в Калиновке к ЕРДР внесена информация с предварительной квалификацией "диверсия".

Украинская правда