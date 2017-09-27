Появилась информация, что склады в Калиновке мог поджечь беспилотник

Советник президента Юрий Бирюков говорит, что причиной пожара и взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области мог стать беспилотный летательный аппарат.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунда начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да - похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить. Говорят, неофициально, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался", - рассказывает Бирюков.

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