Суд по Януковичу продолжится в четверг

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Среда, 27 сентября 2017, 11:03

Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича продолжится в 10 утра 28 сентября.

Такое решение в четверг принял судья Владислав Девятко.

"Продолжим завтра в 10 утра", - отметил он.

Судья объяснил, что адвокат Януковича Максим Герасько предупредил, что не сможет участвовать в заседании после 11:00, так как участвует в другом судебном заседании.

После заседания Герасько жаловался журналистам, что не успевает прочитать 52 томов дела Януковича и сказал, что еще не знает когда поедет в Россию для согласования позиций со своим клиентом.

Темы: Янукович
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