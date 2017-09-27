16 населенных пунктов остались без газа из-за Калиновки

ПАО "Винницагаз" приостановило подачу газа для 15 тысяч абонентов в 16 населенных пунктах в связи с пожаром на складе боеприпасов вблизи Калиновки.

Об этом сообщает сайт общества.

"ПАО "Винницагаз" оперативно прекратило газоснабжение для 15 тысяч потребителей, исключив возникновения аварийных ситуаций на газопроводах. Жители 16 населенных пунктов в Калиновском и Винницком районе остались без газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прекращение распределения газа через ГРС "Калиновка", "Дружба" и "Сальник" начали вечером 26 сентября.

"Первую ГРС остановили около 23:00. Также было принято решение о частичной остановке ГРС "Хомутинцы"", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по территории пораженных сел и населенных пунктов проходят газопроводы всех давлений – низкого, высокого и среднего. Газ отключили для безопасности населения.

"По состоянию на 10 утра 27 сентября все бригады АДС и службы эксплуатации газовых сетей "Винницагаз" работают в усиленном режиме. До окончательного выяснения ситуации и полного прекращения пожара об обследовании газопроводов и восстановлении газоснабжения речь не идет", - подытожили в пресс-службе общества.

Ранее сообщалось, что из-за взрывов на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области остановлена работа трех газораспределительных станций.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.



По фактам взрывов в Калиновке открыто дело с предварительной квалификацией "диверсия".