Оккупанты присудили Умерову два года колонии-поселения

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Среда, 27 сентября 2017, 11:54

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Об этом сообщают 27 сентября "Крым.Реалии".

Оглашение приговора в суде началось раньше, без присутствия адвоката Ильми Умерова Марка Фейгина и защитника Александра Подрабинека.

Перед судебным заседанием адвокат Умерова надеялся на то, что обнародованный 25 сентября доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в аннексированном Крыму может повлиять на смягчение приговора его подзащитному.

Российский прокурор требовал наказания для Умерова в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года и запретом на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью.

Как известно, в 2016 году следователи ФСБ России возбудили против заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова уголовное дело.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Умеров считает возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Темы: крымские татары права человека
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