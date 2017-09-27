Умеров после приговора: Все равно считаю, что Крым - украинский

Замглавы Меджлиса крымских татар Ильми Умеров, которого в среду оккупанты отправили на

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

"Несмотря на такую ситуацию, я еще раз заявляю, что я не меняю убеждений, не меняю своего мнения, и остаюсь убежденным сторонником возвращения Крыма в Украину. Считаю аннексию – аннексией, оккупацию – оккупацией, а нынешнюю власть – преступной", – отметил Умеров.

Как сообщалось, подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.