Украинцев будут оповещать об угрозах чрезвычайных ситуаций

Кабмин утвердил положение об организации оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и связи в сфере гражданской защиты.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно положению, методическое руководство по созданию и функционированию систем оповещения всех уровней осуществляет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сигналы об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации будут передаваться через телерадиокомпании независимо от формы собственности, операторов мобильных сетей, интернет-ресурсы, сигнальные громкоговорители.

Решение об оповещении на общегосударственном уровне принимает премьер-министр по предложениям центральных органов исполнительной власти.

Ранее сообщалось, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

По фактам взрывов в Калиновке в ЕРДР внесена информация с предварительной квалификацией "диверсия".