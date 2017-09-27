Суд отменил арест квартиры и дома Насалика

Апелляционный суд Киева отменил арест квартиры и жилого дома министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Об этом говорится в материалах суда, передают 27 сентября "Українські новини".

Суд удовлетворил апелляционную жалобу Насалика и отменил решение суда первой инстанции.

Коллегия судей считает, что решение Печерского районного суда Киева об обеспечении иска бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского вынесено с нарушением норм процессуального права и является преждевременным.

Как сообщалось, ранее Печерский суд арестовал квартиру и жилой дом Насалика по требованию Дыминского.

Бизнесмен подал в суд иск о взыскании задолженности с Насалика по договору займа (сумма задолженности в решении суда не указана). Арест – это обеспечение его иска.

Насалик это решение суда обжаловал.

Как известно, сам Дыминский, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на Львовщине, находится сейчас за границей.